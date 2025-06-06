3 أندية تنتظر فران غارسيا إذا قرر مغادرة الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يبدو أن مستقبل الظهير الأيسر فران غارسيا في ريال مدريد بات موضع شك، في ظل اقتراب النادي من التوقيع مع ألفارو كاريراس بطلب من المدرب الجديد تشابي ألونسو.

ورغم تفوق فران بدنيًا على فيرلاند ميندي هذا الموسم، إلا أن استمرار أحدهما فقط إلى جانب كاريراس يبدو أمرًا محتملاً.

وفي حال تقرر رحيل فران، فإن ثلاثة أندية في الدوري الإسباني دخلت على الخط، وهي فياريال، ريال بيتيس وسيلتا فيغو، وجميعها ستشارك في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ما يمنح غارسيا خيار البقاء على مستوى تنافسي عالٍ.

القرار النهائي بيد تشابي ألونسو، الذي سيقيّم أداء اللاعبين خلال كأس العالم للأندية هذا الصيف، خاصة مع احتمالية الاعتماد على نظام بثلاثة مدافعين، ما قد يمنح فران “فرصته الثانية”.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد لا يُمانع في رحيله بشرط الاحتفاظ بخيار إعادة الشراء مستقبلاً.