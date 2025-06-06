لامين يامال: الكرة الذهبية؟ سأجيب على السؤال كما أقول دائمًا لـ أمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق اللاعب لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، على تأهل بلاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وحقق المنتخب الإسباني فوزًا مهمًا على حساب نظيره الفرنسي بخمسة أهداف مقابل 4 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في إطار نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وضرب منتخب إسبانيا موعدًا مع نظيره البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”.



وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي البطولة بعدما فاز على ألمانيا لأول مرة منذ 25 عامًا بنتيجة 2/1 ليصعد للنهائي الثاني له تاريخيًا.



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وعلق لامين يامال بعد فوز منتخب بلاده في تصريحات نقلته صحيفة “آس”: “فرنسا فريق عظيم، يسببون لك الكثير من المعاناة وهذا أمر طبيعي، لكننا سعداء جدًا بهذا الفوز”.

وعن مواجهة البرتغال في النهائي أكمل: “أحب هذه المباراة للغاية، نحن فريقان جيدان جدًا، أتمنى أن نعيد الكأس إلى إسبانيا”.

وعن الكرة الذهبية أتم تصريحاته قائلًا: “أقول دائمًا لأمي، من الأفضل التحدث على أرض الملعب”.

