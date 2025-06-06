فيديو | مباراة الـ 9 أهداف.. إسبانيا تتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعدما تغلب على نظيره فرنسا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا مهمًا على نظيره فرنسا بنتيجة 5/4 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”.



وسجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، بعد كرة بينية بينه وبين أويارزابال في منطقة جزاء المنتخب الفرنسي سددها ويليامز بمنتهى القوة في سقف المرمى.



ثم أضاف ميرنيو الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد انفراد تام بالمرمى سدد كرة قوية في الزاوية اليسرى للحارس ماينان ليصعب من أمور المنتخب الفرنسي.

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هدف لامين يامال من ركة جزاء في الدقيقة 54 سددها على يسار الحارس ماينان.

وسجل بيدري الهدف الرابع في الدقيقة 55 بعد تسديدة ولا أروع من داخل منطقة الجزاء بعد كرة بينية خلف مدافعي منتخب فرنسا.

وأضاف كيليان مبابي، الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا من ركلة جزاء في الدقيقة 59 على يسار الحارس سيمون.

هدف المنتخب الإسباني في الدقيقة 67 جاء بعدما تلقى لامين يامال لتمريرة حاسمة من بيدرو بورو، ليتمكن يامال من تسديد الكرة ويفشل ماينان في التصدى لها.

ثم حاول منتخب فرنسا في العودة مرة أخرى للمباراة فسجل هدفًا في الدقيقة 79 لتصبح النتيجة 5/2، ثم أضاف اللاعب فيفيان هدفًا في مرماه في الدقيقة 84.

وقلص كولو مواني، الفارق في النتيجة لتصبح 5/4 في الدقيقة 93 لكن فشل الديوك في العودة مرة أخرى للمباراة.