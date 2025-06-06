أرقام مبابي أمام اسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم كيليان مبابي نجم ريال مدريد أداءً مميزًا خلال مباراة فرنسا ضد إسبانيا، حيث لعب كامل المباراة وسجل هدفًا وصنع آخر، مساهماً بشكل فعال في الهجوم.

وفيما يلي أبرز أرقامه في اللقاء:

لعب المباراة كاملة

سجل هدفًا

صنع هدفًا

تسديدات على المرمى: 3

المراوغات الناجحة: 3 من 5

جلب ضربة جزاء

عدد اللمسات: 59

تمريرات صحيحة: 39 من 43 (91%)

صنع فرصتين

المواجهات الأرضية: 5 من 7

التقييم: 8.4