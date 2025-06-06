تشابي ألونسو يحسم مستقبل بينتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حسم تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجديد، مصير المعد البدني أنطونيو بينتوس بعد جدل واسع حول مستقبله في أعقاب الموسم الكارثي على صعيد الإصابات.

ورغم التوجه لاستقدام جهاز لياقة بدنية جديد من باير ليفركوزن، إلا أن ألونسو لا يمانع استمرار بينتوس ضمن الطاقم الفني، بحسب ما أوردته تقارير إسبانية.

وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة بين بينتوس والطاقم الفني الجديد، بمتابعة من إسماعيل كامينفورتي، مدرب اللياقة القادم مع ألونسو، في محاولة للتوصل إلى صيغة تعاون تخدم مشروع إعادة هيكلة الفريق.

ورغم الشائعات حول رحيله المحتمل إلى يوفنتوس، يتمسك مسؤولو النادي ببقاء بينتوس، الذي لا يزال يحظى بثقة الإدارة رغم الانتقادات التي طالته الموسم الماضي.