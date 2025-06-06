ليس كاريراس أو ماستانتونو… الريال يغلق صفقة رائعة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يواصل ريال مدريد تحركاته الذكية في سوق المواهب الشابة، بعدما أنهى عمليًا التعاقد مع عبد الله وزان، جوهرة أكاديمية أياكس والمنتخب المغربي لأقل من 17 عامًا، بحسب ما أكده الصحفي رودرا.

ورغم تنافس أندية أوروبية كبرى على ضم اللاعب، حسم النادي الملكي الصفقة بفضل جهود جوني كالافات، المسؤول الأول عن اكتشاف المواهب في ريال مدريد.

ويُعد وزان، البالغ من العمر 16 عامًا، صفقة استراتيجية لـ”لا فابريكا” في ظل تصعيد ألفارو أربيلوا وتولي تشابي ألونسو قيادة الفريق الأول، في خطوة تعكس الرهان الواضح على المستقبل.

اللاعب الشاب يتميز بحس تهديفي عالٍ ورؤية مميزة من وسط الملعب، ما يجعله أحد أبرز الوجوه المنتظرة في مشروع الريال القادم.