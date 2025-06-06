إسبانيا تتجاوز عقبة فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم

عدن - ياسمين عبد العظيم - وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب شتوتجارت قد بدأ عن طريق نيكولاس ويليامز في الدقيقة 22 لصالح الماتادور، وذلك بعد أن استغل الفرصة التي صنعها له زميله ميكيل أويارزابال.

وأضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني للماتدور في الدقيقة 25 بعد اغتنام مثالي لفرصة رائعة صنعها له أويارزابال أيضاَ.

وتمكن لامين يامال من تسجيل هدف إسبانيا الثالث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأكمل بيدري رباعية إسبانيا بهدفٍ في الدقيقة 55 بعد لعبة رائعة أنهاها بلمسة دقيقة في الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الفرنسي الأول في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ونجح يامال في تسجيل هدف إسبانيا الخامس في الدقيقة 67 وذلك بعد استغلال مثالي للفرصة التي صنعها له زميله بيدرو بورو.

وقلص ريان شرقي الفارق بهدفٍ لفرنسا في الدقيقة 79، قبل أن يُسجل دانيال فيفيان هدفاً بالخطأ في مرمى مُنتخب بلاده إسبانيا لتُحرز فرنسا هدفها الثالث في الدقيقة 84.

وسجل راندال كولو مواني هدف فرنسا الرابع في الدقيقة 90+3 بعد لعبة رأسية رائعة استغل بها الفرصة التي صنعها شرقي.

وستلعب إسبانيا ضد البرتغال في نهائي البطولة يوم 8 يونيو الجاري على أرض ملعب أليانز ميونخ، فيما ستلعب فرنسا ضد ألمانيا في مُباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم على أرض ملعب شتوتجارت.

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