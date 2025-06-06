رد ريال مدريد على تصريحات سيميوني بشأن ركلة جزاء ألفاريز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رفض ريال مدريد الدخول في جدل جديد عقب التصريحات الغاضبة التي أطلقها دييغو سيميوني وجوليان ألفاريز عبر منصة “DAZN”، بشأن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي سُجلت بلمستين ضد الفريق الملكي.

وأكدت مصادر داخل النادي الملكي أن ريال مدريد لا يولي هذه التصريحات أي اهتمام، معتبرًا أن المباراة أُديرت بشكل صحيح، وأن الانتقادات من جانب أتلتيكو مجرد تبريرات لجماهيرهم بعد الإقصاء الأوروبي.

وأضافت أن لا علاقة للنادي بأي تفضيلات تحكيمية، خاصة وأنه لا تربطه علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان سيميوني قد صرح: “من الصعب وصف شيء عنيف كهذا… نشعر بالغضب والانتهاك”، فيما أشار ألفاريز إلى أن إعادة اللقطة مئات المرات لم تُظهر بوضوح وجود لمستين، مما يجعل القرار صعب الفهم حتى بعد مرور الوقت.