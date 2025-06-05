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تفاصيل مكالمة ألونسو مع ماستانتونو

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تفاصيل مكالمة ألونسو مع ماستانتونو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أجرى مكالمة هاتفية مهمة مع الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو مساء الأمس استغرقت حوالي 45 دقيقة.

ووفقا لرومانو فإن ألونسو تناول الحديث عن دور ماستانتونو المحتمل في نادي ريال مدريد، في ظل قرب الأخير من توقيع عقد رسمي مع النادي الملكي.

وتُعد هذه المكالمة خطوة مهمة في ترتيب مستقبل ماستانتونو داخل الفريق، في وقت يسعى فيه ريال مدريد لتعزيز صفوفه بشكل مدروس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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