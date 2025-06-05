رسمياً.. بورتو يعلن ضم جابري فيجا من الأهلي السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعاقد نادي بورتو، مع جابري فيجا من أجل تدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق يوم 14 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد نادي بورتو عبر بيان رسمي، بأنه تعاقد مع جابري فيجا للدفاع عن ألوان الفريق لمدة 5 مواسم قادمةً.

واستحوذ بورتو على 90% من الحقوق المالية للاعب فيجا، مقابل مبلغ ثابت قدره 15 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة متغيرة بقيمة 4 ملايين بحسب تحقيق اللاعب للأهداف المحددة.

وأضاف النادي البرتغالي في بيانه: “يتضمن عقد فيجا، الساري حتى 30 يونيو 2030، شرطاً جزائياً بقيمة 65 مليون يورو. وسيتحمل أهلي جدة مسؤولية آلية التضامن المستحقة للأطراف الثالثة، ويتحمل بورتو رسوم خدمات الوساطة بقيمة 1.25 مليون يورو”.

الأهلي السعودي يودع فيجا

من جانبه؛ وجه النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، الشكر إلى فيجا على الفترة التي قضاها بقميص الفريق الجداوي متمنياً له التوفيق في رحلته القادمة مع بورتو البرتغالي.

وكان جابري فيجا صاحب الـ23 عاماً، قد انتقل إلى الأهلي السعودي في صيف 2023 قادماً من سيلتا فيجو بعقد يمتد حتى 2026.

وخاض الإسباني فيجا، 66 مباراة رفقة فريق الأهلي السعودي بكافة البطولات وسجل 12 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة وحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة موسم 2024-25.