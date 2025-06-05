ديفيد أنشيلوتي يقترب من قيادة فريق إسباني عريق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يقترب ديفيد أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي ومساعده السابق في ريال مدريد، من خوض أولى تجاربه كمدرب رئيسي، بعد دخوله ضمن قائمة المرشحين لتدريب ديبورتيفو لاكورونيا.

النادي الجاليكي يبحث عن مدرب جديد لقيادة مشروعه في الموسم المقبل بعد إنهائه دوري الدرجة الثانية في المركز الخامس عشر.

وبحسب تقارير من “ذا أثليتيك” و”سكاي سبورتس”، فإن ديبورتيفو يرى في أنشيلوتي الابن، البالغ من العمر 35 عامًا، نموذجًا لمدرب شاب بطموحات عصرية، قادر على قيادة مشروع طويل الأمد.

ويأتي ذلك بعد إعلان ديفيد رحيله عن ريال مدريد في مايو الماضي، عقب أربع سنوات قضاها ضمن الجهاز الفني، وقيادته الفريق مؤقتًا في أكثر من مناسبة.