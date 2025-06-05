الإعلام الكتالوني ينشر فيديو لـ ماستانتونو بقميص برشلونة..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وسط تحركات ريال مدريد لحسم صفقة التعاقد مع موهبة ريفر بليت فرانكو ماستانتونو (17 عامًا)، أعادت وسائل إعلام كتالونية تداول مقطع فيديو قديم يظهر فيه اللاعب الأرجنتيني مرتديًا قميص برشلونة ويعلن دعمه لأسطورة النادي ليونيل ميسي.

الفيديو، الذي التُقط عندما كان عمر ماستانتونو عشر سنوات فقط، أعاد إشعال الجدل حول ميوله الكروية في وقت حساس يسعى فيه ريال مدريد لحسم الصفقة قبل أن يبلغ اللاعب سن الـ18 في أغسطس المقبل.

اللافت أيضًا أن عمه، “توتيغول”، سبق له اللعب في الفريق الرديف لبرشلونة موسم 1977-1978، ما يضيف بعدًا عاطفيًا للعلاقة القديمة التي تربط العائلة بالنادي الكتالوني.