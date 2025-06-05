اخبار الخليج / اخبار اليمن

الإعلام الكتالوني ينشر فيديو لـ ماستانتونو بقميص برشلونة..!

0 نشر
0 تبليغ

الإعلام الكتالوني ينشر فيديو لـ ماستانتونو بقميص برشلونة..!

شكرا لاهتمامكم بخبر الإعلام الكتالوني ينشر فيديو لـ ماستانتونو بقميص برشلونة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وسط تحركات ريال مدريد لحسم صفقة التعاقد مع موهبة ريفر بليت فرانكو ماستانتونو (17 عامًا)، أعادت وسائل إعلام كتالونية تداول مقطع فيديو قديم يظهر فيه اللاعب الأرجنتيني مرتديًا قميص برشلونة ويعلن دعمه لأسطورة النادي ليونيل ميسي.

الفيديو، الذي التُقط عندما كان عمر ماستانتونو عشر سنوات فقط، أعاد إشعال الجدل حول ميوله الكروية في وقت حساس يسعى فيه ريال مدريد لحسم الصفقة قبل أن يبلغ اللاعب سن الـ18 في أغسطس المقبل.

اللافت أيضًا أن عمه، “توتيغول”، سبق له اللعب في الفريق الرديف لبرشلونة موسم 1977-1978، ما يضيف بعدًا عاطفيًا للعلاقة القديمة التي تربط العائلة بالنادي الكتالوني.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا