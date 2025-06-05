كم هدفاً تحتاجه السعودية أمام أستراليا للتأهل إلى كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستضيف السعودية منافستها أستراليا يوم الثلاثاء المقبل من أجل حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفازت السعودية 2-0 على البحرين بهدفي مصعب الجوير وعبد الرحمن العبود اليوم الخميس، بينما انتصرت أستراليا 1-0 على اليابان في وقت سابق.

ويملك المنتخب السعودي 13 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات، بفارق ثلاث نقاط خلف أستراليا صاحبة المركز الثاني.

ولا يكفي الفوز فقط السعودية للتأهل إلى النهائيات، فالمنتخب بحاجة إلى فارق كبير من الأهداف.

ويحسم فارق الأهداف الترتيب في المجموعة، وعند التساوي في فارق الأهداف يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، ثم المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وسجلت أستراليا 14 هدفاً، واستقبلت ستة أهداف، وتملك فارق أهداف (+8)، بينما أحرزت السعودية ستة أهداف، واستقبلت ستة أهداف، وتملك فارق أهداف (0).

ولن يكفي السعودية الفوز 4-0، فعند العودة إلى الأهداف المسجلة، سنجد أن أستراليا متفوقة. ويجب على السعودية الفوز بفارق خمسة أهداف، لحجز مكانها في النهائيات مباشرة بدلاً من خوض الملحق.

ويصعد الثالث والرابع من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور الرابع الذي يقام من مجموعتين في السعودية وقطر.

ويتأهل الأول من كل مجموعة في الدور الرابع إلى النهائيات، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في المجموعة ضد بعضهما البعض، على أن يصعد الفائز منهما إلى الملحق العالمي.