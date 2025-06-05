غيوكيريس يصدم أرسنال ويفتح الباب أمام عملاق إنجليزي آخر

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتح المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس لاعب سبورتينغ لشبونة الباب أمام الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أنهى فيكتور غيوكيريس موسمه مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي برصيد 52 هدفاً و12 تمريرة حاسمة في 49 مباراة، ليواصل أداءه المميز للموسم الثاني على التوالي بعدما سجّل 35 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 46 مواجهة خلال موسم 2023-2024.

أشعل غيوكيريس صراع الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، خاصة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي المتوج بدوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع “talkSPORT” الإنجليزي، اليوم الخميس، أن غيوكيريس بات منفتحاً على الانتقال إلى مانشستر يونايتد حتى دون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه سيكون تحت إشراف مدربه السابق روبن أموريم، موضحة أن التواصل بقي قائماً بينهما بعد مغادرة المدرب نحو “مسرح الأحلام”.

ضربة قوية للمدفعجية

أفاد ذات المصدر أن تحرك مانشستر يونايتد سيُغيّر الكثير من المعطيات في هذه الصفقة، وهو ما سيُشكل ضربة قوية لنادي أرسنال الذي يُفاضل حاليا بين غيوكيريس وبينيامين سيسكو مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، قبل التقدم بعرض رسمي.

ولم تتوصل إدارة “الشياطين الحمر” إلى اتفاق بعد مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، ما جعل أموريم يطلب التعاقد مع رأس حربة جاهز لأجل العمل معه على مشروع طويل المدى.