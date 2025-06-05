منتخب الإمارات يسقط في فخ التعادل أمام أوزبكستان بـ تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - فرض التعادل السلبي كلمته على مباراة منتخبي الإمارات وأوزبكستان، وذلك بالمواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

والتقى منتخب الإمارات مع أوزبكستان على أرضية ملعب “آل نهيان”، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحاول لاعبو المنتخب الإماراتي على مدار شوطي اللقاء تسجيل هدف يضمن لهم الثلاث نقاط، إلا أن الحالة الدفاعية الصلبة للمنتخب الأوزبكستاني حالت دون ذلك.



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على الجانب الآخر، فشل لاعبو منتخب أوزبكستان في ترجمة أي فرصة إلى هدف، على مدار شوطي اللقاء، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

ويتواجد منتخبا الإمارات وأوزبكستان في المجموعة الأولى رفقة كل من إيران وقطر وقيرجستان وكوريا الشمالية.

بتلك النتيجة، يحتل منتخب أوزبكستان وصافة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما يأتي منتخب الإمارات بالمركز الثالث بـ 14 نقطة.

