تشكيل فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. موقف مبابي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن تشكيل اللاعبين لخوض مباراة إسبانيا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب فرنسا خصمه إسبانيا، في إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الخميس، على ملعب “مرسيدس بنز أرينا” بمدينة شتوتجارت الألمانية.

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وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي بنتيجة 2/2.



بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ذاته، بعدما فاز على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، وذلك عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5/5 بالدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا مع منتخب البرتغال، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”.

ويقود، كيليان مبابي، تشكيل منتخب فرنسا في مواجهة الليلة أمام المنتخب الإسباني.

تشكيل فرنسا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، كليمو لونجليه، بيير كالولو.

خط الوسط: أدريان رابيو، كواديو كونيه، مايكل أوليسي.

خط الهجوم: ديزري دوي، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.