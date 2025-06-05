تشكيل إسبانيا أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب “مرسيدس بز أرينا”.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم بين إسبانيا وفرنسا، مع منتخب البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء يوم الأحد المقبل.



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وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعدما قلب الطاولة على نظيره ألمانيا واستطاع أن يفوز بنتيجة 2/1 بأقدام كونسيساو وكريستيانو رونالدو.

وتأهل منتخب إسبانيا لدور نصف النهائي بعدما تغلب على هولندا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب فرنسا بعدما فاز على كرواتيا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح أيضًا.

تشكيل إسبانيا الرسمي أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: سيمون.

في خط الدفاع: بيدرو بورو – لو نورماند – هويسين – كوكوريا.

في خط الوسط: زوبيميندي – ميرينو – بيدري.

في خط الهجوم: أويارزابال – ويليامز – لامين يامال.

