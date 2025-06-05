السعودية تهزم البحرين والحسم يتأجل لمواجهة أستراليا في جدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حافظت السعودية على آمالها في التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزها 2-0 على مضيفتها البحرين اليوم الخميس.

وانتزعت السعودية تقدماً مبكرا عندما أرسل سالم الدوسري تمريرة عرضية حولها مصعب الجوير بتسديدة مباشرة داخل مرمى إبراهيم لطف الله حارس البحرين في الدقيقة 16.

وحسم البديل عبد الرحمن العبود انتصار فريق المدرب هيرفي رونار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات، بينما توقف رصيد البحرين عند ست نقاط في المركز الخامس.

وتتأخر السعودية بثلاث نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، والتي انتصرت 1-0 على اليابان في وقت سابق من اليوم.

وتعود السعودية لاستضافة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في جدة في مواجهة تحسم المركز الثاني في المجموعة.

وتملك اليابان 20 نقطة، وضمنت التأهل بالفعل إلى النهائيات، بينما حجزت إندونيسيا مكانها في الملحق بعد فوزها 1-0 على الصين في وقت سابق.

وتحتل إندونيسيا المركز الرابع برصيد 12 نقطة، مقابل ست نقاط للصين متذيلة الترتيب.