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هل حصر الاعلام جائزة الكرة الذهبية بين لامين يامال و عثمان ديمبلي ؟

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  • هل حصر الاعلام جائزة الكرة الذهبية بين لامين يامال و عثمان ديمبلي ؟ 1/2
  • هل حصر الاعلام جائزة الكرة الذهبية بين لامين يامال و عثمان ديمبلي ؟ 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تكشف التغطية الاعلامية للمباراة المرتقبة سهرة اليوم بين المنتخبين الاسباني و الفرنسي في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية على ان الصراع على جائزة الكرة الذهبية انحصر بين عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان و لامين يامال لاعب نادي برشلونة .

الصحافة الاوروبية المتابعة لمباراة لاروخا مع الديوك ركزت في تغطيتها على النجمين يامال و ديمبلي و ترى ان نزال المنتخبين من شانه ان يساعدهما على تعزيز فرص الفوز بجائزة الكرة الذهبية .

مقابل ذلك لم يحظى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بنفس الاهتمام الاعلامي للمباراة رغم انه قائد منتخب الديوك .

الايام القليلة الماضية شهدت حملة اعلامية فرنسية هدفها تعزيز حظوظ ديمبلي في الفوز بالكرة الذهبية فحتى المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب شارك في الحملة بتصريحات تدعم جناح باريس سان جيرمان .

الحملة الاعلامية الفرنسية ترى في نجم برشلونة و منتخب اسبانيا لامين يامال دون غيره المنافس الاقوى و الحقيقي لديمبلي على جائزة الكرة الذهبية .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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