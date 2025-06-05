الإمارات إلى الملحق وأوزبكستان تتأهل لكأس العالم لأول مرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهلت أوزبكستان إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد التعادل دون أهداف مع الإمارات التي ستخوض الملحق المؤهل لنهائيات 2026.

ففي المباراة التي أقيمت في أبوظبي تألق حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف في التصدي لعدة محاولات إماراتية ليحصل الفريق الزائر على النقطة المطلوبة للتأهل المباشر من المركز الثاني خلف إيران متصدرة المجموعة الأولى.

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 18 نقطة من 9 مباريات، مقابل 14 نقطة للإمارات بالمركز الثالث لتضمن خوض الملحق قبل آخر جولة.

وتأهلت إيران في وقت سابق للنهائيات، وتتصدر برصيد 20 نقطة قبل مواجهة قطر، صاحبة المركز الرابع بعشر نقاط، حالياً.