بوديمير يتحدث مع أوساسونا بعد اهتمام الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- فتَح أنتي بوديمير، مهاجم أوساسونا، باب التكهنات بشأن مستقبله بعد موسم لافت سجّل خلاله 21 هدفًا في الليغا، مؤكّدًا عبر وكلائه: “سأحرص على إبلاغكم مسبقًا إذا اضطررتُ لمغادرة النادي، لا أعرف ما سيحدث”.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا جذب اهتمام ريال مدريد وأندية من إنجلترا وإيطاليا، مستفيدًا من شرطه الجزائي البالغ 8 ملايين يورو.

ورغم غياب المفاوضات الرسمية، لا يمانع بوديمير في لعب دور ثانوي، على غرار خوسيلو، إذا أتيحت له فرصة الانضمام إلى ريال مدريد.

الملكي يبحث حاليًا عن مهاجم مخضرم وفعّال في الكرات الهوائية، ويضع بوديمير ضمن خيارات تشمل أيضًا فيرمينو وويليان خوسيه، مع توقّع حسم القرار بعد كأس العالم للأندية.