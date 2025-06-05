عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- نجح المنتخب البرتغالي بقيادة هدافه كريستيانو رونالدو في بلوغ نهائي مسابقة دوري الامم الاوروبية بعد فوزه على نظيره الالماني بهدفين لهدف في الدور قبل النهائي .

نهائي النسخة الرابعة من دوري الامم الاوروبية هو النهائي الرابع في تاريخ المنتخب البرتغالي في المسابقات القارية و العالمية .

نتائج البرتغال في النهائيات الثلاثة السابقة كانت على النحو التالي :

1- نهائي يورو 2004 : خسارة من اليونان بهدف نظيف .

2- نهائي يورو 2016 : فوز على فرنسا بهدف نظيف .

3- نهالي دوري الامم الاوروبية 2019 : فوز على هولندا بهدف نظيف .