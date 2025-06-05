- 1/2
- 2/2
شكرا لاهتمامكم بخبر نتائج البرتغال في النهائيات الثلاثة السابقة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- نجح المنتخب البرتغالي بقيادة هدافه كريستيانو رونالدو في بلوغ نهائي مسابقة دوري الامم الاوروبية بعد فوزه على نظيره الالماني بهدفين لهدف في الدور قبل النهائي .
نهائي النسخة الرابعة من دوري الامم الاوروبية هو النهائي الرابع في تاريخ المنتخب البرتغالي في المسابقات القارية و العالمية .
نتائج البرتغال في النهائيات الثلاثة السابقة كانت على النحو التالي :
1- نهائي يورو 2004 : خسارة من اليونان بهدف نظيف .
2- نهائي يورو 2016 : فوز على فرنسا بهدف نظيف .
3- نهالي دوري الامم الاوروبية 2019 : فوز على هولندا بهدف نظيف .