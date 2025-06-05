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نتائج البرتغال في النهائيات الثلاثة السابقة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- نجح المنتخب البرتغالي بقيادة هدافه كريستيانو رونالدو في بلوغ نهائي مسابقة دوري الامم الاوروبية بعد فوزه على نظيره الالماني بهدفين لهدف في الدور قبل النهائي .

نهائي النسخة الرابعة من دوري الامم الاوروبية هو النهائي الرابع في تاريخ المنتخب البرتغالي في المسابقات القارية و العالمية .

نتائج البرتغال في النهائيات الثلاثة السابقة كانت على النحو التالي :

1- نهائي يورو 2004 : خسارة من اليونان بهدف نظيف .

2- نهائي يورو 2016 : فوز على فرنسا بهدف نظيف .

3- نهالي دوري الامم الاوروبية 2019 : فوز على هولندا بهدف نظيف .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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