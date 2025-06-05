ماستانتونو قائد صغير.. ولكن الشكوك تحوم حوله لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم الإشادات المتواصلة بموهبته وقدرته القيادية اللافتة، لا تزال بعض الشكوك تحيط بمستقبل فرانكو ماستانتونو، النجم الصاعد في صفوف ريفر بليت، مع اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2031.

قال دانييل بريزويلا، مدير كشافي المواهب السابق في ريفر بليت، إن ماستانتونو جاهز لخوض هذا التحدي مع ريال مدريد، لكنه كان يفضل بقاءه لمدة عام آخر في الفريق الأرجنتيني لمساعدته على التطور البدني قبل الانتقال إلى أوروبا، حيث صرح قائلًا:

“لو كان الأمر بيدي، لاحتفظت به في الأرجنتين لعام آخر على الأقل، حيث إن كرة القدم هناك تنافسية للغاية وشرسة. كل شيء يتطلب عملية، وهو بحاجة إلى مزيد من التطور”.

“غادر إيتشيفيري على عجل، ويفتقر إلى الفرص في مانشستر سيتي. يتمتع ماستانتونو بشخصية رائعة وقوية، ولن يُثقل عليه الضغط إطلاقًا”.

“ماستانتونو قائد يحمل الفريق على عاتقه، ويسدد ركلات الجزاء والركلات الحرة، وهذه المسؤولية لا تُثقل كاهله. إنه مُستعد بالفعل على هذا المستوى. شكوكي الوحيدة الآن هي ما إذا كانت بنيته الجسدية ستسمح له بالحفاظ على كامل موهبته في كرة القدم الأوروبية المُتطلّبة”.

“لهذا السبب، أقول إن قضاء المزيد من الوقت في الأرجنتين سيمنحه اللمسة الأخيرة ليخطو خطوةً إلى الأمام بثقة أكبر”.