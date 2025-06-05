شكرا لاهتمامكم بخبر مقارنة كاملة بين لامين يامال و عثمان ديمبلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يتنافس عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لامين يامال لاعب برشلونة على الكرة الذهبية هذا الموسم. إليكم مُقارنة كاملة بين لامين يامال وعثمان ديمبلي في دوري الأبطال والدوري المحلي خلال موسم 2024-2025: الدوري المحلي عدد المباريات

(يامال: 35) – (ديمبلي: 29) الأهداف

(يامال: 9) – (ديمبلي: 21) التمريرات الحاسمة

(يامال: 13) – (ديمبلي: 6) الفرص المخلوقة

(يامال: 64) – (ديمبلي: 63) المراوغات الناجحة

(يامال: 161) – (ديمبلي: 42) دوري أبطال أوروبا عدد المباريات

(يامال: 13) – (ديمبلي: 15) الأهداف

(يامال: 5) – (ديمبلي: 8) التمريرات الحاسمة

(يامال: 3) – (ديمبلي: 6) الفرص المخلوقة

(يامال: 15) – (ديمبلي: 38) المراوغات الناجحة

(يامال: 56) – (ديمبلي: 24)