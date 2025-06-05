بفضل مكالمة ألونسو.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب نادي ريال مدريد من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية ضمن استعدادات بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شهر يونيو الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية وسط مجموعة تضم كلًا من الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن التعاقد مع صفقتين جديدتين وهما ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ودين هويسين مدافع بورنموث.



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ويقترب ريال مدريد من حسم صفقة جديدة في خط الوسط وهو اللاعب فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني قبل بطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الاتفاق بين ريال مدريد وريفر بليت تم بشكل كامل، لكن تتبقى الرتوش الأخيرة من مواعيد وكيفية دفع الشرط الجزائي البالغ 45 مليون يورو.

ريفر بليت أعلن تمسكه باللاعب خلال خوض منافسات كأس العالم للأندية المقبلة وأبلغ ممثل ريال مدريد بأن المبلغ سيتم دفعه على 6 دفعات في شهر يوليو المقبل.

وأفادت “ماركا” أيضًا دخول باريس سان جيرمان في الصفقة لكنهم رفضوا دفع 45 مليون يورو في اللاعب، كما أن ماستانتونو فضلّ ريال مدريد بعد المكالمة التي جمعته بالمدرب تشابي ألونسو.

