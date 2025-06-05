تشكيل منتخب فلسطين أمام الكويت في تصفيات كأس العالم.. موقف وسام أبو علي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لـ منتخب فلسطين عن تشكيل الفدائي، لخوض مواجهتي الكويت، اليوم الخميس في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب فلسطين أمام الكويت، في إطار الجولة التاسعة، من عمر المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثانية للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات العراق والأردن وكوريا الجنوبية والكويت وعمان.



طالع | فلسطين تتمسك بالأمل الأخير.. تعليق وسام أبو علي وأبو جزر على مواجهة الكويت الحاسمة



ويحتل منتخب فلسطين المركز الخامس في المجموعة الثانية من المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، برصيد 6 نقاط.

وشهد تشكيل منتخب فلسطين تواجد المهاجم وسام أبو علي المحترف في صفوف النادي الأهلي.

تشكيل منتخب فلسطين اليوم أمام الكويت في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط وأحمد طه وميلاد تيرمانيني وعدي خروب.

خط الوسط: تامر صيام وآدم كايد وعطاء جابر وعميد محاجنة.

خط الهجوم: وسام أبو علي وعدي الدباع.

