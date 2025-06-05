لهذا لم ينجح ديمبيلي في برشلونة.. القصة على لسان من راهن عليه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: فتح المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، روبرت فرنانديز، قلبه لصحيفة AS الإسبانية، كاشفًا عن كواليس فشل عثمان ديمبيلي في التألق مع الفريق الكتالوني، مقابل انفجاره الكروي المذهل حاليًا مع باريس سان جيرمان، حيث أصبح مرشحًا بارزًا لجائزة الكرة الذهبية.

ديمبيلي، الذي أتى إلى برشلونة وهو لم يتجاوز العشرين، تلقى ضربة قوية منذ بداياته بإصابة عضلية خطيرة أمام خيتافي، قلبت مسيرته رأسًا على عقب.

قال فرنانديز: “كان صغيرًا ولا يفهم الكثير من الأمور، ونحن أيضًا أخطأنا بعدم احتواء الموقف”.

أضاف: “في برشلونة، كانت البيئة صعبة، والإعلام لا يرحم. قيل عنه أكاذيب، مثل سهره ليلًا وتأخره عن التدريبات، لكن الحقيقة أن لاعبين آخرين فعلوا نفس الشيء دون أن يُنتقدوا، ديمبيلي كان مكشوفًا دون حماية”.

الأرقام تثبت الفارق، ففي 91 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجّل ديمبيلي 39 هدفًا، وهو رقم يقارب ما سجله خلال 185 مباراة مع برشلونة (40 هدفًا).

هذا الموسم وحده، أحرز 30 هدفًا وصنع 14، وكان أحد أعمدة ثلاثية لويس إنريكي التاريخية.

اعترف روبرت أن ديمبيلي لم يكن مثاليًا دائمًا، لكنه يشدد على أن الفارق الكبير كان في المدرب: “لم يجد من يفهمه ويطالب منه الأفضل… حتى جاء لويس إنريكي”.

واختتم قائلًا: “تمنيت لو لعب في برشلونة كما يلعب الآن… لكننا نحن أيضًا لم ننجح في دعمه كما يجب”.