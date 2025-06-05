بدلاء الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر.. شيكابالا يجاور ناصر منسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، عن دكة بدلاء لاعبيه في مباراة اليوم أمام بيراميدز، والتي تجمع بينهما في إطار لقاءات كأس مصر.

وتُلعب المباراة بين الزمالك ومنافسه بيراميدز، على أرضية استاد القاهرة، بنهائي كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

ويرغب الزمالك في الفوز وتحقيق لقب كأس مصر، عقب الخروج من بطولتي الكونفدرالية وكأس الرابطة، وحلوله في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.



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وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا، بينما استطاع بيراميدز الوصول للنهائي بعد الفوز أمام البنك الأهلي، برباعية نظيفة.

وتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وناصر منسي وناصر ماهر كـ أوراق رابحة في يد أيمن الرمادي على دكة البدلاء.

بدلاء الزمالك اليوم أمام بيراميدز في كأس مصر

محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم”إيشو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وناصر منسي.

