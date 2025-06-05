النصر يقدم عرضه الأول لضم مدافع فينورد

عدن - ياسمين عبد العظيم - النصر يعرض 36 مليون يورو لضم ديفيد هانكو

بحسب ما ذكرته مجلة “فووت ميركاتو” الفرنسية، فإن نادي النصر قدّم عرضه الأول إلى فينورد بقيمة 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين كحوافز، من أجل ضم ديفيد هانكو، مشيرة إلى أن إدارة النادي السعودي تنتظر رد نظيرتها الهولندية التي كانت تطالب بـ40 مليون يورو.

وأكدت المجلة أن نادي النصر توصّل إلى اتفاق مع ديفيد هانكو على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويستهدف نادي النصر تدعيم خط دفاعه هذا الصيف، بعد رحيل علي لاجامي إلى الهلال في صفقة انتقال حر، إلى جانب الرحيل المتوقع للإسباني إيميريك لابورت خلال الأسابيع القليلة المقبلة.