بعد مكالمة ألونسو جوهرة ريفر بليت يقرر الانتقال إلى مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم فرانكو ماستانتونو مهاجم ريفر بليت وجهته المقبلة بعد قراره بالانتقال إلى ريال مدريد في الموسم الجديد.

ووفقاً لصحيفة “ماركا”، توصل ماستانتونو لاتفاق مع ريال مدريد، وأبلغ ريفر بليت برغبته وعدم الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويتبقى لريال مدريد التوصل لاتفاق مع ريفر بليت الذي يرغب في الحصول على 45 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 17 عاماً.

وأشار تقرير ماركا إلى أن مصادر أرجنتينية أوضحت أن ريال مدريد قد يدفع 45 مليون يورو لكن على ستة أقساط.

واختار ماستانتونو ريال مدريد بعد حديثه إلى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد.

ولن يُكمل ماستانتونو الموسم مع ريفر بليت، لكنه سيشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أيام في الولايات المتحدة.

وأحرز ماستانتونو سبعة أهداف، وصنع أربعة أهداف في 19 مباراة مع ريفر بليت بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويلعب ريفر بليت في المجموعة الخامسة بجانب كل من إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي وأوراوا رد دياموندز الياباني.

كما يشارك ريال مدريد في البطولة حيث يلعب في المجموعة الثامنة التي تضم الهلال السعودي وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.