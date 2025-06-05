اتفرج.. الجوير يتقدم للسعودية على البحرين بهدف مبكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل مصعب الجوير هدف التقدم للسعودية 1-0 على البحرين في مواجهتهما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الخميس.

وتلقى الجوير تمريرة رائعة من سالم الدوسري، وسدد الكرة مباشرة في المرمى في الدقيقة 16.

وتحتاج السعودية لفوز كبير على البحرين قبل استضافة أستراليا في ختام التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات برصيد 16 نقطة بعد انتصارها 1-0 على اليابان المتصدرة في وقت سابق من اليوم.

وتملك السعودية عشر نقاط قبل مباراة البحرين، وتحتاج للفوز في المباراتين بفارق كبير من الأهداف لخطف بطاقة التأهل المباشر من أستراليا.

ويحسم فارق الأهداف ترتيب المجموعة عند تساوي منتخبين في عدد النقاط. وتملك أستراليا فارق (+8) أهداف، مقابل (-2) للسعودية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق المقرر إقامته في السعودية وقطر.