رسميًا.. رمضان بيكهام رابع صفقات الأهلي الصيفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام

ويُعد أحمد رمضان بيكهام رابع صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد ضم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، ومحمد سيحا، والتونسي محمد علي بن رمضان.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة “إكس” للإعلان عن الصفقة، قائلاً: “مرحبًا بعودتك”.

وكان أحمد رمضان بيكهام قد سافر مع بعثة الأهلي، أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة منتصف الشهر الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن بيكهام سينضم إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند يسمح بشراء عقده بشكل نهائي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري.