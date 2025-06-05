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جمهور برشلونة يحسمها: هل يجب على برشلونة ضم لويس دياز بأي ثمن؟

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  • جمهور برشلونة يحسمها: هل يجب على برشلونة ضم لويس دياز بأي ثمن؟ 1/3
  • جمهور برشلونة يحسمها: هل يجب على برشلونة ضم لويس دياز بأي ثمن؟ 2/3
  • جمهور برشلونة يحسمها: هل يجب على برشلونة ضم لويس دياز بأي ثمن؟ 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طرحت صحيفة “ماركا” الإسبانية استفتاءً للجماهير لمعرفة رأيهم في اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول.

وجاء سؤال “ماركا” كالتالي: هل تعتقد أن على برشلونة الإصرار على التعاقد مع لويس دياز؟

وجاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

29% قالوا: نعم، ولكن دون مخاطرة.

26% قالوا: نعم أيضًا، مؤكدين أنه من الطبيعي أن يرفض ليفربول اهتمام برشلونة المبدئي وغير الجاد، نظرًا لسعر اللاعب البالغ 80 مليون يورو.

24% قالوا: لا، ليس توقيعًا ضروريًا.

21% قالوا: لا، لأن ليفربول لن يسمح برحيله مهما كان الثمن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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