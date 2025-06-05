جمهور برشلونة يحسمها: هل يجب على برشلونة ضم لويس دياز بأي ثمن؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طرحت صحيفة “ماركا” الإسبانية استفتاءً للجماهير لمعرفة رأيهم في اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول.

وجاء سؤال “ماركا” كالتالي: هل تعتقد أن على برشلونة الإصرار على التعاقد مع لويس دياز؟

وجاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

29% قالوا: نعم، ولكن دون مخاطرة.

26% قالوا: نعم أيضًا، مؤكدين أنه من الطبيعي أن يرفض ليفربول اهتمام برشلونة المبدئي وغير الجاد، نظرًا لسعر اللاعب البالغ 80 مليون يورو.

24% قالوا: لا، ليس توقيعًا ضروريًا.

21% قالوا: لا، لأن ليفربول لن يسمح برحيله مهما كان الثمن.