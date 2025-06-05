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شكرا لاهتمامكم بخبر جمهور برشلونة يحسمها: هل يجب على برشلونة ضم لويس دياز بأي ثمن؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طرحت صحيفة “ماركا” الإسبانية استفتاءً للجماهير لمعرفة رأيهم في اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول.
وجاء سؤال “ماركا” كالتالي: هل تعتقد أن على برشلونة الإصرار على التعاقد مع لويس دياز؟
وجاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:
29% قالوا: نعم، ولكن دون مخاطرة.
26% قالوا: نعم أيضًا، مؤكدين أنه من الطبيعي أن يرفض ليفربول اهتمام برشلونة المبدئي وغير الجاد، نظرًا لسعر اللاعب البالغ 80 مليون يورو.
24% قالوا: لا، ليس توقيعًا ضروريًا.
21% قالوا: لا، لأن ليفربول لن يسمح برحيله مهما كان الثمن.