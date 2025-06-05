اتفاق شخصي بين ماستانتونو وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن فرانكو ماستانتونو حسم قراره بالانضمام إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي الملكي هو حلم اللاعب، وقد تم إبلاغ جميع الأطراف بالتوصل لاتفاق كامل بشأن الشروط الشخصية.

ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد مفاوضاته الرسمية مع ريفر بليت في محاولة للتوصل إلى اتفاق على قيمة الصفقة، بدلًا من دفع الشرط الجزائي كاملاً والبالغ 45 مليون دولار.

ورغم أن باريس سان جيرمان لا يزال يراقب الموقف عن قرب، إلا أن رغبة ماستانتونو الواضحة قد تمنح الريال الأفضلية في حسم الصفقة.