الأهلي يصل ميامي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصلت بعثة فريق النادي الأهلي، إلى مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

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وكانت انطلقت رحلة الأهلي أمس الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي، مرورًا ترانزيت في مطار دبي بالإمارات، حتى الوصول إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

وينطلق معسكر الأهلي، وتتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.





