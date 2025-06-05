تفاصيل النقطة الأخيرة في مفاوضات الريال مع ريفر بليت بشأن ماستانتونو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اقترب ريال مدريد من إتمام صفقة ضم الأرجنتيني الواعد فرانكو ماستانتونو، موهوب ريفر بليت، حيث أصبح الاتفاق مع اللاعب مكتملًا من جميع الجوانب، بحسب ما أكده الصحفي خوسيه فيليكس دياز من صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وفقًا للتقرير، فإن النقطة الوحيدة المتبقية لإغلاق الصفقة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين ريال مدريد وريفر بليت بشأن طريقة تنفيذ دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ماستانتونو، والمُقدّر بـ45 مليون يورو.

ريفر بليت يسعى لتجنب تفعيل هذا البند بشكل مباشر، حيث يتفاوض الطرفان على صيغة بديلة تسمح للنادي الملكي بدفع المبلغ على دفعات محددة، بدلاً من دفعه كاملًا دفعة واحدة.

في الأرجنتين، يتم الحديث عن دفع قيمة الصفقة على 6 دفعات، لتسديد المبلغ الذي ينص عليه الشرط الجزائي.

كما أشار التقرير إلى أن ماستانتونو سينضم إلى ريال مدريد بعد كأس العالم للأندية، حيث سيُكمل الموسم مدافعًا عن قميص ريفر بليت.