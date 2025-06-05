ريال مدريد يضع خطة جديدة لألفارو رودريغيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– كشفت صحيفة ماركا أن ريال مدريد وألفارو رودريغيز، المهاجم الشاب البالغ 20 عامًا، يخططان لوضع مشروع رياضي جديد يعزز تطوره ويضمن له مكانًا في النخبة.

وينتظر رودريغيز، الذي عاد إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته في خيتافي، عقد اجتماع مع إدارة النادي لمناقشة مستقبله، تحديدا أن عقده ساري حتى عام 2027.

وتُركز الخطة الجديدة على تطوير إمكانيات اللاعب بعيدًا عن فالديبيباس، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موهبته وتحقيق طموحاته الكروية.