رومانو: الهلال يقدم عرضًا ضخمًا لضم فيكتور أوسيمين من نابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، آخر التطورات بشأن مستقبل، فيكتور أوسيمين، مع نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط لاعب نابولي، فيكتور أوسيمين، بالرحيل هذا الصيف عن صفوف فريقه الإيطالي وسط عروض ضخمة من أندية دوري روشن السعودي بالإضافة إلى نادي مانشستر يونايتد.

وعاد أوسيمين إلى نادي نابولي وذلك عقب إنتهاء فترة إعارته إلى فريق جالاتا سراي التركي لمدة موسم واحد.



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وبحسب ما أكده رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “X” فإن نادي الهلال السعودي قد قدم عرضاً رسمياً لنادي نابولي من أجل التوقيع مع، فيكتور أوسيمين، هذا الصيف.

وتابع رومانو أن عرض الهلال السعودي جاء بقيمة 65 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات، وأن القرار النهائي بأيدي الفريق الإيطالي.

وبحسب ما جاء في وسائل الإعلام الإيطالية أن الهلال قد تواصل مع فيكتور أوسيمين وأنهى الشروط الشخصية معه بشأن الراتب تمهيداً لضمه في الميركاتو الجاري.

وشارك أوسيمين مع جالاتا سراي في 41 مباراة بجميع المسابقات، حيث أحرز 37 هدفاً وقام بصناعة 7 أهداف طوال الموسم.