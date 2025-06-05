تحول جذري في موقف ويليامز بعد اقتراب ماستانتونو من الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- في ظل اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة الجوهرة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، بدأ نيكو ويليامز يعيد حساباته بشأن مستقبله.

مصادر مقربة من اللاعب أكدت بإنه بات أقرب لتجديد عقده مع أتلتيك بلباو، بعدما تضاءلت فرص انتقاله إلى “الملكي” مع قرب انضمام ماستانتونو، الذي يُتوقع أن يشغل مركز الجناح الأيمن في تشكيلة تشابي ألونسو.

الصفقة التي كانت شبه محسومة لصالح باريس سان جيرمان، تحولت خلال 24 ساعة إلى تقدم مدريدي مفاجئ وسط مفاوضات مكثفة مع ريفر بليت.

في المقابل، بدأت أندية إنجليزية كأرسنال وتشيلسي مراقبة موقف ويليامز، لكن الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو ومطالبه المالية المرتفعة تعرقل أي تحرك فوري.

ريال مدريد من جهته يسابق الزمن لحسم الاتفاق مع ماستانتونو، فيما يرى ويليامز أن حلم اللعب في “البرنابيو” بدأ يتبخر.