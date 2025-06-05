دور دي لا فوينتي في صفقة كاريراس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- بينما ينشغل لويس دي لا فوينتي بتحضيرات منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا، يثير استبعاده لظهير بنفيكا ألفارو كاريراس علامات استفهام داخل أروقة ريال مدريد، الذي يضع اللاعب على رأس أولوياته في سوق الانتقالات.

مصادر مقربة من النادي الملكي تؤكد أن غياب كاريراس عن قائمة المنتخب منح النادي فرصة ذهبية لتسريع مفاوضاته مع بنفيكا، تمهيدًا لوصول اللاعب إلى الفالديبيباس الأسبوع المقبل.

ويُنظر إلى موقف دي لا فوينتي على أنه “غير مفهوم” بالنظر إلى الموسم الرائع الذي قدمه كاريراس، ما قد يصب في مصلحة ريال مدريد، حيث يأمل تشابي ألونسو في ضم ظهير عصري يدعم خططه الدفاعية الجديدة.

النادي الملكي لا يزال بانتظار الضوء الأخضر من لشبونة، بينما يستعد اللاعب لبدء مرحلة جديدة قد تعيده إلى “البيت الأبيض” بعد غياب دام منذ 2021.