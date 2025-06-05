نادي قطر يعلن رحيل بيرسي تاو وأحمد عبد القادر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي قطر القطري، بشكل رسمي، رحيل 6 لاعبين من صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي 2024-2025، بينهم الثنائي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.



وكان نادي قطر، ضم بيرسي تاو في بداية الموسم الحالي قادمًا من صفوف الأهلي، بينما تعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أيضًا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر نادي قطر على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “توجيه الشكر إلي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر بالإضافة إلي بدر بانون وجافي مارتينيز وبين مالانجو وكارلينهوس”.



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وبذلك من المقرر أن يعود أحمد عبد القادر إلي صفوف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، ليتم حسم أمره بالاستمرار مع القلعة الحمراء أو رحيله أو إعارته من جديد.

وكان أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، قد كشف أن النادي الأهلي سيحسم أمر أحمد عبد القادر بعد العودة من بطولة كأس العالم للأندية.

نادي قطر، أنهي الدوري القطري للموسم الحالي 2024-2025، في المركز العاشر بترتيب جدول المسابقة برصيد 23 نقطة.

