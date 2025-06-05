شكرا لاهتمامكم بخبر ماذا تحتاج السعودية للتأهل بعد فوز أستراليا على اليابان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم يكن ظهر اليوم الخميس عادياً في معسكر المنتخب السعودي، فقد حمل معه ما لا تشتهيه سفن المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بعد أن باغت المنتخب الأسترالي الجميع بفوز قاتل على اليابان في الوقت الضائع، من اللقاء الذي كانت جماهير الأخضر تُمنّي النفس بانتهاءه على وقع التعادل أو الانتصار الياباني لاستعادة أمل التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون خوض ملحق.

هدف اللاعب ذو الأصل التركي عزيز بيهيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أعاد الحسابات إلى نقطة الصفر، وزاد من تعقيد مهمة السعودية في سباق التأهل المباشر من المجموعة الثالثة التي ضمنت اليابان التأهل منها بتصدرها برصيد 20 نقطة قبل جولة من النهاية.

بيهيتش يُثبت أحقية الكنغر

على ملعب أديليد، سطر المدافع ذو الأصول التركية، عزيز بيهيتش، واحدة من أهم لحظات التصفيات، حين هز شباك اليابان بتسديدة لا تصد ولا ترد بالقدم اليمنى، بعد تمريرة حريرية من ريلي مكغري.

اللاعب الأسترالي ذو الأصل التركي عزيز بيهيتش يسجل هدف الفوز على اليابان في تصفيات مونديال 2026 – @Socceroos/x

هدف منح الكنغر الأسترالي 3 نقاط ذهبية، رفع بها رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد عن الأخضر صاحب الـ10 نقاط بفارق 6 نقاط، وفارق أهداف مخيف بلغ +10 لصالح الأستراليين (+8 مقابل -2).

ولم يعد التأهل بيد أحد سوى المنتخب السعودي، فالأمر الآن مرهون بفوز الفريق على البحرين وأستراليا في آخر جولتين بنتائج عريضة دون استقبال أهداف.

لا بديل الآن سوى تسجيل كم وافر من الأهداف في المباراتين يصل إلى (10 أو 11 هدفاً) دون تلقي أي هدف، وهي مهمة مستحيلة أمام منتخبات قوية لها سمعتها في كرة القدم الآسيوية.

وتسيطر حالة من التشاؤم على الجمهور بسبب معاناة المنتخب السعودي في العديد من المراكز منذ عودة هيرفي رونار لتولي المسؤولية خلفاً للمدرب المتسبب في هذا المأزق “روبرتو مانشيني” بتكتيكاته السيئة خلال الجولات الأولى من التصفيات والتي كلفت السعودية الدخول في تلك الحسابات المُعقدة.

ولم يعد يكفي السعودية الانتصار فقط في آخر جولتين، بل على رجال رونار التفنن في التسجيل بغزارة تهديفية غير عادية، وبالأخص في لقاء اليوم ضد البحرين لدخول مباراة أستراليا التي تستقبلها السعودية الأسبوع المقبل بمعنويات مرتفعة.

ما هي سيناريوهات التأهل.. حسابات معقدة وفارق أهداف قاتل؟

يحتاج المنتخب السعودي في المقام الأول إلى الفوز على البحرين بنتيجة عريضة جدًا، لا تقل عن 6-0، لتقليص فارق الأهداف إلى حدود 4، ثم الانقضاض على أستراليا في الجولة الأخيرة بنتيجة 4-0 أو 5-0، لضمان الأفضلية في فارق الأهداف حال التساوي في عدد النقاط (16 نقطة لكل منتخب).

هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي في مؤتمر صحفي – 24 مارس 2025 – X/@SaudiNT

لكن، إذا سارت الرياح بما لا تشتهي السفن، ونجحت أستراليا في الخروج بنقطة من السعودية، فسيُجبر الأخضر على البقاء في المرتبة الثالثة وبالتالي خوض ملحق مؤهل.

الملحق الآسيوي ينتظر

في حال فشل المنتخب السعودي في اقتناص المركز الثاني، سيكون عليه خوض مرحلة إضافية طويلة وشاقة، حيث سيتأهل إلى الدور الرابع من التصفيات، برفقة أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في تصفيات آسيا (6 منتخبات).

هيرفي رونار مدرب السعودية في مؤتمر صحفي عشية مواجهة البحرين بتصفيات كأس العالم 2026 – 4 يونيو 2025 – X/@aawsat_spt

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى كأس العالم، فيما يخوض الوصيفان ملحقًا آسيويًا مؤهلًا إلى ملحق عالمي، وهو طريق أطول وأصعب وأكثر خطورة، مقارنة بالتأهل المباشر