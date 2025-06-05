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تشكيلة السعودية لمواجهة البحرين في تصفيات مونديال 2026

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تشكيلة السعودية لمواجهة البحرين في تصفيات مونديال 2026

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن هيرفي رونار مدرب السعودية، التشكيلة الأساسية التي ستواجه البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مهمة “الأخضر” باتت صعبة جداً في التأهل مباشرة إلى المونديال، بعد فوز أستراليا على اليابان 1-0.

عززت أستراليا مركزها الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، في مقابل 10 نقاط للسعودية.

رونار اختار نواف العقيدي لحراسة المرمى، وعلي مجرشي وحسان تمبكتي وحسن كادش ونواف البوشل للدفاع، ومحمد كنو وزياد الجهمي ومصعب الجوير وأيمن يحيي لخط الوسط، وسالم الدوسري وفراس البريكان للهجوم.   

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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