تشكيلة السعودية لمواجهة البحرين في تصفيات مونديال 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن هيرفي رونار مدرب السعودية، التشكيلة الأساسية التي ستواجه البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مهمة “الأخضر” باتت صعبة جداً في التأهل مباشرة إلى المونديال، بعد فوز أستراليا على اليابان 1-0.

عززت أستراليا مركزها الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، في مقابل 10 نقاط للسعودية.

رونار اختار نواف العقيدي لحراسة المرمى، وعلي مجرشي وحسان تمبكتي وحسن كادش ونواف البوشل للدفاع، ومحمد كنو وزياد الجهمي ومصعب الجوير وأيمن يحيي لخط الوسط، وسالم الدوسري وفراس البريكان للهجوم.