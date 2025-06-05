آيت نوري “يقترب” من مانشستر سيتي ويشيد بغوارديولا “الرائع”

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقترب مانشستر سيتي من التوصّل إلى اتفاق مع ولفرهامبتون لضمّ المدافع الجزائري ريان آيت نوري، الذي أشاد بمدرب سيتي بيب غوارديولا.

شبكة “سكاي سبورتس” بثت أن الناديين اتفقا على رسم انتقال يبلغ نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو).

وأضافت أن المفاوضات لا تزال جارية لإنجاز الصفقة، لافتة إلى أن آيت نوري يتأهّب لمغادرة معسكر المنتخب الجزائري، الذي يستعدّ لمواجهة رواندا والسويد ودياً، والسفر إلى المملكة المتحدة.

في السياق ذاته، أشار الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى اتفاق بين ولفرهامبتون ومانشستر سيتي على صفقة بنحو 40 مليون يورو.

ورجّح أن يخضع الظهير الأيسر الجزائري لفحص طبي السبت، بعدما “وافق على عرض مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

غوارديولا “مدرب رائع”

سُئل آيت نوري عن اهتمام مانشستر سيتي واحتمال انتقاله من ولفرهامبتون، فأجاب: “في الوقت الحالي، أركّز على منتخب الجزائر، المهم هو المباراتان المقبلتان، سنرى كيف ستسير الأمور. بصراحة، لا أعرف إطلاقاً، سنرى. أركّز على المباراتين مع المنتخب، سنرى”.

ورداً على سؤال بشأن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قال اللاعب الجزائري: “الجميع يعلم إنه مدرب رائع، وبعد ذلك أقول إن الأهم هو التركيز على المنتخب”.