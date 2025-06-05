كوكا يتلقى عقوبة من رابطة الدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لو هافر الفرنسي ومنتخب مصر، أحمد حسن كوكا، عقوبة تأديبية من قبل لجنة الانضباط من رابطة الدوري الفرنسي على خلفية أحداث مباراة فريقه ضد ستراسبورج.

وشارك كوكا بديلاً في مباراة لو هافر أمام ستراسبورج، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي خُصصت لدعم المثليين، ونجح فريقه في تحقيق فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضامنًا البقاء في الدوري الفرنسي بالموسم المقبل.

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وقام اللاعب المصري بإخفاء شعار دعم المثليين على قميصه خلال مباراة، ستراسبورج في الدوري الفرنسي.



وقررت لجنة الانضباط التابعة لـ رابطة الدوري الفرنسي بإيقاف أحمد حسن كوكا لمدة 4 مباريات من بينهم مباراتان مع إيقاف التنفيذ بسبب تغطية شعار دعم المثليين في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وواجه أيضاً اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب ليون عقوبة بالإيقاف 4 مباريات من بينهم مباراتان مع إيقاف التنفيذ، حيث قام بإخفاء شعار دعم المثليين كما فعل أحمد حسن كوكا.

وقال سيباستيان دينو، رئيس اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي: “لقد قبلا فكرة حملة التوعية بمكافحة رهاب المثلية، ومع ذلك، ترغب اللجنة في دعم الحملة التي تقودها رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بقوة. في مستوانا،و ما زلنا نعاقب اللاعبين الذين لا يلتزمون بالقواعد”.

