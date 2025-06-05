رينارد يُعلن تشكيل السعودية أمام البحرين في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف هيرفي رينارد، المدير الفني لـ منتخب السعودية، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام البحرين، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي السعودية أمام البحرين على أرضية ملعب الأخير، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات اليابان وأستراليا وإندونيسيا والبحرين والصين.



ويسعى منتخب السعودية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين بعدما تأزم موقفه في التأهل إلى تصفيات كأس العالم مباشرة عقب فوز أستراليا صاحبة المركز الثاني أمام اليابان اليوم.



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ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد البحرين في المركز الخامس ولديه في رصيده 6 نقاط.

تشكيل السعودية أمام البحرين في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي- حسن كادش- نواف بوشل- حسان تمبكتي.

خط الوسط: محمد كنو- زياد الجهني- مصعب الجوير.

وفي الهجوم: سالم الدوسري- فراس البريكان- أيمن يحيى.

