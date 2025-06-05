عاجل: لويس دياز يخرج عن صمته بعد اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مع تزايد التقارير التي تربط اسم لويس دياز بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، خرج نجم ليفربول عن صمته وأدلى بتصريحات تكشف موقفه من مستقبله مع النادي.

وقال دياز في تصريحات صحفية:” أنا سعيد جدًا في ليفربول. لقد عاملوني بشكل رائع منذ اليوم الأول.”

هذا وقد أضاف :” نحن نتحدث مع أندية أخرى. إنه سوق الانتقالات، وهذا أمر طبيعي. إذا جدد ليفربول عقدي، أو إذا كان عليّ البقاء لمدة العامين المتبقيين، فسأكون سعيدًا. القرار يعود لهم.”