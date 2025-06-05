مشكلة تحرم ريال مدريد من خدمات ماستانتونو في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - المدرب الجديد للريال، تشابي ألونسو، كان يمني النفس باستقطاب اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال الأندية، لكن ذلك لن يكون ممكناً بسبب عدم بلوغ اللاعب السن القانوني.

وتنص لوائح الفيفا على عدم إمكانية تسجيل اللاعبين دون سن 18 عاماً، المنتقلين من قارة لأخرى، بغض النظر عن حملهم جنسية مزدوجة، ما يعني أن الريال سيضطر للانتظار حتى بلوغ فرانكو عامه 18 في الرابع عشر من أغسطس، أي بعد شهر كامل من انتهاء المونديال.

وكان ريفر بليت الأرجنتيني، الذي يملك عقد اللاعب، يخطط لبقاء ماستانتونو في الفريق والانتقال إلى فريق جديد في يناير القادم، لكن ضغط ألونسو قرب الريال من جلبه في الفترة الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفيد فيه تقارير أرجنتينية بحسم الريال الصفقة لصالحه، إلا أن ماركا أفادت بأن النادي الأرجنتيني يطالب الريال بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والتي تبلغ 45 مليون يورو، علماً بأن فرانكو يوافق على فكرة الانضمام للميرينجي.