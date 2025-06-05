ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم بعد فوز أستراليا على اليابان

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق منتخب أستراليا فوزًا قاتلًا على اليابان في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ما أدى إلى تغييرات مهمة في مشهد الترتيب داخل المجموعة الثالثة، التي تضم منتخب السعودية.

وجاء هذا الانتصار ليزيد الضغط على المنتخب السعودي، الذي لا يزال يمتلك مباراتين متبقيتين، مقارنة بأستراليا التي تخوض مباراة واحدة فقط في الجولة الأخيرة أمام “الأخضر” نفسه.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

اليابان – 20 نقطة من 9 مباريات



أستراليا – 16 نقطة من 9 مباريات



السعودية – 10 نقاط من 8 مباريات

إندونيسيا – 9 نقاط من 8 مباريات

البحرين – 6 نقاط من 8 مباريات

الصين – 6 نقاط من 8 مباريات

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المباريات المتبقية للمنتخب السعودي

السعودية ضد البحرين – اليوم الخميس 5 يونيو، على ملعب البحرين.

السعودية ضد أستراليا – يوم الثلاثاء 10 يونيو، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة (3 مجموعات) مباشرة إلى كأس العالم، بينما تلعب الفرق صاحبة المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة الملحق الآسيوي الذي يمنح بطاقتين مباشرتين إضافيتين، بالإضافة إلى فرصة عبر الملحق القاري.

في حال فاز المنتخب السعودي على البحرين اليوم، سيرفع رصيده إلى 13 نقطة، ليبقى ثالثًا خلف أستراليا.

الفوز في الجولة الأخيرة على أستراليا سيرفع رصيد السعودية إلى 16 نقطة، متساويًا مع أستراليا، وهنا ستُحسم الأفضلية إما بفارق الأهداف أو المواجهات المباشرة، ما قد يمنح السعودية المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى المونديال، بشرط أن تتفوق على أستراليا في الفارق التراكمي.

لو تعادل أو خسر الأخضر أمام أستراليا، فسيكتفي بالمركز الثالث على الأغلب، مما يعني خوض الملحق الآسيوي، وهي فرصة لا تزال قائمة ولكنها أكثر تعقيدًا.

