ماستانتونيو.. صفقة مثالية لريال مدريد لعدة أسباب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بات ريال مدريد على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع فرانكو ماستانتونيو، نجم ريفر بليت، هذا الصيف.

وسلط دانييل بريزويلا، مدير كشافي المواهب السابق في ريفر بليت، الضوء على أبرز ما يميز ماستانتونيو، مشيرًا إلى أنه صفقة مثالية لريال مدريد، حيث قال:

“كل شيء لفت انتباهي فيه. عندما بدأت تقييمه، رأيت أنه لاعب مناسب تمامًا لكرة القدم الأوروبية. يتمتع بذكاء كبير، مهارة عالية، رؤية لعب مميزة، وسرعة استثنائية في اتخاذ القرار داخل الملعب. أضف إلى ذلك بنيته الجسدية وجيناته الرياضية المذهلة. قلت حينها للمرافق: هذا الفتى مناسب لريال مدريد”

“في النادي الملكي يبحثون عن صفات خاصة، وماستانتونيو كان يجمعها كلها: الذكاء، الفهم العميق للعبة، المهارة الفردية، الطموح، والتنافسية. حتى عندما كان يلعب في البوتريرو، كان يبدو وكأنه في البرنابيو. قلتها كحدس… لكنه حدس نادرًا ما يخيب”.